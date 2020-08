Vom weißen Blatt zum bunten Geschenk

„Papier hoch 4“ – so lautete das Motto des Ferienprogramms beim Heddesheimer Kunstverein. Elf Kinder durften sich am Mittwoch in der Freizeithalle in Heddesheim an verschiedenen Papierbearbeitungstechniken ausprobieren. Dazu entwickelte und testete Barbara Kollmar Methoden, die sie dann den Kindern beibrachte.

„Wir wollen den Kindern aber trotzdem nichts vorgeben, sondern sie in ihrer Persönlichkeit stärken und ihre Kreativität fördern“, betonte sie: „Kunst ist frei und jedes Ergebnis ist gut.“ Die Teilnehmer ohne Angst und Vorbehalte an Kunst heranführen, das gelang zunächst durch Marmorieren. Dabei wird Farbe in Wasser gegeben und das Papier daraufgelegt. Es entstehen zufällige Muster, und die Kinder wurden immer selbstbewusster in ihrem Schaffen, als sie die ersten schönen Ergebnisse in den Händen hielten.

Während das gemusterte Papier zum Trocknen auf Leinen hing, ging es weiter mit der Pappmachétechnik. Heidi Glüter zeigte bereits fertige Pappmaché-Werke und erklärte, wie mit Draht und weicher Papiermasse kleine Figuren geformt werden können. Viel Produzieren fordert auch viel Konzentration, deshalb gab es eine Pause mit Brezeln und einem zum Thema passenden Film, bevor es weiter ging mit Falttechniken. Aus den zuvor marmorierten Blättern entstanden dabei Zauberkarten und im vierten und letzten Teil kleine Geschenke, die anderen eine Freude bereiten sollen. Das Falten erschließe mehr als die zwei Dimensionen, die ein Blatt Papier sonst biete, wodurch mehr Schreibfläche entstehe, erklärte Kollmar. Besonders spannend sei es für die Teilnehmer, Geheimbotschaften darauf zu schreiben.

„Uns als Verein ist es wichtig, mit Kindern zu arbeiten, schließlich sind sie diejenigen, die vielleicht später bei uns ausstellen werden“, sagte Bernd Gerstner, der Vorsitzende des Kunstvereins. Seine Mission, Kinder an das kreative Schaffen heranzuführen, wird der Verein an diesem Nachmittag sicherlich erfüllt haben: Am Ende gab es nicht nur eine große Zahl bunter Kunstwerke, sondern auch viele fröhliche Gesichter.

