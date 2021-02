Von der Sonne geblendet - 47-Jährige kollidiert mit zwei geparkten Lkw

Neckargemünd.Bei einem Unfall in Neckargemünd hat sich am Donnerstag eine Person verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war eine 47 Jahre alte Autofahrerin gegen 10 Uhr auf der B 37 von Heidelberg in Richtung Neckargemünd unterwegs, als sie von am Ortseingang von der Sonne geblendet wurde. Dadurch kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort auf dem Parkstreifen abgestellten Lastwagen mit Anhänger. Der Wagen der Unfallverursacherin schleuderte im Anschluss über die Fahrbahn nach links und kollidierte dort mit einem abgestellten Sattelzug.

Die Verletzungen der 47-Jährigen wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Summe der entstandenen Schäden wurde auf fast 10 000 Euro geschätzt. Die B 37 war kurzzeitig voll gesperrt. Später waren bis etwa 11.30 Uhr nur noch die in Richtung Neckargemünd führenden Fahrspuren gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

