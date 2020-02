Dossenheim.Eine junge Radfahrerin ist nach einem Verkehrsunfall in Dossenheim ihren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Dies teilte die Polizei mit. Ein Auto hatte die Radfahrerin erfasst, die am Samstag gegen 15.30 Uhr die K4142 über einen Radweg habe queren wollen. Nach sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen wurde das schwer verletzte Mädchen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Wenig später verstarb sie dort.

Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Sein Auto wurde sichergestellt. Die Unfallursache wurde noch nicht ermittelt.

Während der Unfallaufnahme war die K4142 zwischen der Autobahnabfahrt Dossenheim und dem Kreisverkehr Randstraße bis 18.25 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.