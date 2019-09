Edingen-Neckarhausen.Gleich zweimal ist die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen am Montag wegen Rauchmeldern ausgerückt. In Edingen in der Straße Hinter der Post musste sie nicht einschreiten, in Neckarhausen in der Lindenstraße warteten die Brandschützer, bis die Bewohnerin zurückkehrte, und entrauchten dann die Wohnung. Ein Ei in der Pfanne hatte Feuer gefangen. ( hje

