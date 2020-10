Vorfahrt missachtet - Pkw und Roller stoßen zusammen

Weinheim.Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist in Weinheim eine Rollerfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr in der Albert-Schweizer-Straße. Eine 19-jährige Autofahrerin übersah beim Linksabbiegen in die Straße die von rechts heranfahrende ebenfalls 19-jährige Rollerfahrerin. Letztere brach sich beim Sturz das Bein. Etwa 3500 Schaden entstand.

