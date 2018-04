Anzeige

Schriesheim.Als der Fanfarenzug „Schriesheimer Löwen“ vor rund drei Jahren gegründet wurde, setzte sich die Vorstandschaft unter dem Vorsitz von Alfred Nullmeyer das Ziel, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das gelang ihnen gleich beim Mathaisemarkt, wo sie in ihren neuen Uniformen, die ein Förderer gespendet hatte, auftraten. Seit ihrer Gründung waren die Musiker immer aktiv. Sie spielten beim Straßenfest und im Weihnachtsdorf. Doch so richtig scheinen sie in Schriesheim noch nicht angekommen zu sein. Daher will der Vorsitzende Alfred Nullmeyer das Gespräch mit Bürgermeister Hansjörg Höfer suchen.

Darüber informierte er bei der Jahreshauptversammlung im „Deutschen Hof“. 2017 verlief recht harmonisch, sagte er. Derzeit verfügt er über 17 Mitglieder, darunter auch Jugendliche, die unter der Leitung von Jugendleiter Markus Beyrer proben. Zu den Aktivitäten 2017 gehörte einmal die Teilnahme am Mathaisemarktumzug, an Fanfarenzugtreffen und an den Faschingsumzügen in Erbach und Ersingen.

Vorstand Bei den Wahlen zur Vorstandschaft gab es folgende Ergebnisse: Erster Vorsitzender: Alfred Nullmeyer. Stellvertreter: Henry Mohr, er übernimmt das Amt von Marcus Beyrer, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Schriftführer: Dennis Beyrer, Kassiererin: Heike Hölzel. Jugendleiter: Marcus Beyrer. Probenkönige: Heike Hölzel, Michael Herwig, Alisha Roth. Die meisten Auftritte: Michael Herwig, Marcus Mayer, Dennis Beyrer, Heike Hölzel, Alfred Nullmeyer. diko

Weitere Auftritte geplant

Die nächsten Termine stehen schon im Kalender. Der Fanfarenzug wird bei der Kreisversammlung des VdK am 14. April in Großsachsen und am 5. Mai beim Kerweumzug in Altenbach spielen. Im Juni werden die Musiker mit allen Mitgliedern ein Grillfest veranstalten. Für den 1. Juli gibt es eine Einladung zum Überwälder Heimatfest in Wald-Michelbach. Zudem wird der Zug am Verbandstreffen befreundeter Landsknechte im nordrhein-westfälischen Halver teilnehmen.