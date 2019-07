Vorstandsvorsitzende des Klinikums und Kaufmännische Direktorin treten zurück

Heidelberg.Die Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Heidelberg, Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich und die Kaufmännische Direktorin Irmtraut Gürkan haben nach Informationen dieser Zeitung am heutigen Dienstag gegenüber dem Aufsichtsrat erklärt, ihr Amt vorzeitig niederzulegen. Demnach tritt Gürkan bereits am morgigen Mittwoch von ihrem Amt zurück, Grüters-Kieslich zum 31. Oktober. Dies erklärten sie am heutigen Dienstag in einer Sondersitzung des Aufsichtsrates. Hintergrund ist der Skandal um einen Bluttest zur Brustkrebsfrüherkennung, an dem der Vorstand beteilgt sein soll. Gemeinsam mit der Vermarktungsfirma Heiscreen wurde der Bluttest als "Durchbruch in der Krebsforschung" beworben. (tbö)