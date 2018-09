Vortrag über „Donum vitae“

Das Bildungswerk St. Aegidius lädt in Absprache mit dem evangelischen Männerverein zum Vortrag „Donum vitae – Geschenk des Lebens“ ein. Fast 20 Jahre ist es her, dass katholische Christen den Verein „donum vitae“ zur Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens gründeten, um durch Beratung und Hilfe die Zahl der Abtreibungen in Deutschland zu verringern. Wie kam es zu der jetzigen Formulierung des § 218? Was war die politische Leitidee und welchen Beitrag lieferte die Kirche? Wieso kam aus Rom ein Veto für diese staatlich-kirchliche Kooperation? Und warum schlugen viele Katholiken einen unabhängigen und eigenständigen Weg zum Schutz der Ungeborenen ein? Was ist aus diesem Aufbruch geworden und wo steht „donum vitae“ heute? Darüber spricht Gitta Grimm, bis 2017 OStD des Ursulinen-Gymnasiums und neugewählte Vorsitzende „donum vitae“, am Donnerstag, 4. Oktober, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Clara. Eintritt frei. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018