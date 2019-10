Vortrag über Mecklenburg

Das Bildungswerk der St. Aegidiusgemeinde lädt am Dienstag, 5. November, um 19.30 Uhr ein ins Pfarrzentrum St. Clara in der Seckenheimer Stengelstraße 4. An diesem Abend erfahren die Teilnehmer eines Vortrags mehr über Mecklenburg. Diesen Landstrich, der auch vielen Deutschen noch recht unbekannt ist, lohne es, besser kennenzulernen, teilen die Veranstalter mit. Die Besucher können die Erlebnisse einer Rundreise nachvollziehen; anhand vieler Fotos und Informationen über Land und Leute lassen sich Kultur und Mentalität besser verstehen. Referent Ulrich Leist spürt die Schönheiten dieser Gegend auf und hat viel darüber zu erzählen. Der Eintritt ist frei. hat

