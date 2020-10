Vortrag über „Preppers“

Heidelberg.Man nennt sie „Preppers“ (von englisch: be prepared, vorbereitet sein) und sie sind für alle denkbaren Katastrophen ausgerüstet. Am Montag, 12. Oktober, erklärt Soziologe Bertrand Vidal (Universität Paul Valéry Montpellier) um 20 Uhr im Montpellier-Haus (Kettengasse 19) das Phänomen. Karla Jauregui übersetzt und moderiert den Abend, der Teil der „15. Französischen Woche“ ist. Anmeldung erforderlich per Mail an planeix@montpellier-haus.de.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.10.2020