Wähler müssen eigene Stifte mitbringen

Gemeinderat im Advent.

Schriesheim steht vor einem Super-Wahljahr 2021. Nicht nur, dass am 14. März der baden-württembergische Landtag neu gewählt wird, auch die Wahl eines neuen Bürgermeisters steht am 28. November an (wir berichteten). Dazwischen ruft die Bundestagswahl am 26. September die Bürger zur Wahlurne. Über die Besonderheiten der Landtagswahl in Corona-Zeiten informierte am Mittwochabend Achim Weitz, der Leiter des Schriesheimer Ordnungsamtes, den Gemeinderat.

Trotz Abstandsgebot und Maskenpflicht herrschte so etwas wie vorweihnachtliche Stimmung in der ansonsten eher funktionalen Mehrzweckhalle, als Bürgermeister Hansjörg Höfer den Gemeinderat zur letzten Sitzung 2020 begrüßte. Etwas Tannengrün und eine Flasche Schriesheimer Wein schmückte jeden Sitzplatz der Stadträte, als Weitz die Formalien der Landtagswahl erläuterte.

Mehr Briefwahlbezirke

So dürfen die Bürger in 21 Wahlbezirken wählen, dazu kommen diesmal vier statt bisher zwei Briefwahlbezirke. „Corona wird die Zahl der Briefwähler erheblich steigern“, prognostizierte Weitz. Rund 2000 waren es beim Urnengang 2016, jetzt rechnen die Organisatoren mit mindestens 4000 Schriesheimern, die ihr Votum per Brief abgeben werden. „Auch wenn es mehr werden, sind wir gut aufgestellt“, so Weitz. Da bei der Landtagswahl nur eine Stimme abgegeben werden darf, sei das relativ einfach auszuzählen.

Probleme machen könnte, dass es durch Corona Ausfälle bei den ehrenamtlichen Wahlhelfern geben könnte. „Ich hoffe aber, dass ausreichend Bürger dieses Ehrenamt annehmen“, so Weitz. Er gehe davon aus, dass alle Stadträte wieder im Einsatz sind, für den es 40 Euro Aufwandsentschädigung geben wird.

Der Virus macht auch vor den Wahllokalen nicht halt, so dass dort am 14. März ein Hygienekonzept gilt, mit Trennwänden und Maskenpflicht. Außerdem wird jeder Wähler gebeten, möglichst seinen eigenen Stift mitzubringen, um sein Kreuzchen zu machen.

Mit dem Plakatieren dürfen die Parteien auf eigenen Ständern erst im neuen Jahr beginnen. Abgeräumt müssen die Plakate bis spätestens zwei Wochen nach der Wahl sein. „Die Stadt selbst stellt keine Standorte für Großplakate zur Verfügung, das geht nur über den Rhein-Neckar-Kreis“, kündigte Wirtz an.

Dass bei der Landtagswahl eine neue Software eingesetzt wird, mit dem der Kreiswahlleiter direkt auf die Ergebnisse zugreifen kann, lässt den Leiter des Ordnungsamtes derzeit noch „nachts nicht ruhig schlafen“. Doch er sei guter Dinge, dass Schriesheim die Herausforderungen des Super-Wahljahr trotz des hohen Arbeitspensums bewältigen werde.

Freitag, 11.12.2020