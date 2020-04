Waibstadt: Kohlegrill setzt Einfamilienhaus in Brand

Waibstadt.

Ein Einfamilienhaus in Waibstadt ist nach einem Feuer am Ostersonntag nicht mehr bewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, informierten die Nachbarn gegen 22.20 Uhr den Notruf und gaben an, dass in der Langen Straße ein dreistöckiges Einfamilienhaus brennen würde. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand. Alle Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen und durch die Nachbarn in Sicherheit gebracht werden.

Als Brandursache wurde ein Holzkohlengrill ausgemacht, der auf der Terrasse des Anwesens stand. Der Rettungsdienst versorgte zwei der vier Bewohner vor Ort. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 150.000 bis 200.000 Euro. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der genauen Brandursache aufgenommen. (pol/onja)