Waldschwimmbad öffnet schon Ende April für Badegäste

Slacklines als Attraktion

Eine neue Attraktion sind die Slacklines, die mit Unterstützung eines Sponsors angeschafft werden konnten und montiert werden müssen. Anfänger können auf dem Gummiband am Volleyballplatz mit einer Hilfsleine üben, Fortgeschrittene dürfen dagegen völlig freihändig in Bodennähe balancieren. 30 bis 40 Helfer erwartet Dehnel, auch die Jugendfeuerwehr will fleißig mit anpacken.

Eine ähnlich starke Unterstützung wünscht sich Bernd Doll, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft zur Erhaltung und Betreibung des Waldschwimmbads (IEWS) Schriesheim, ebenfalls. In dem idyllisch gelegenen Bad in der Talstraße sind die Helfer an den kommenden drei Samstagen gefragt. Auch dort geht es vor allem ums Saubermachen, um Grünschnittarbeiten und um das Anstreichen von Sitzbänken und anderer Holzflächen. „Das Thema lautet Schönheit“, fasst Doll zusammen.

Handfeste Investitionen hat es im Vorfeld der Saison ebenfalls gegeben. So wurden rund 45 000 Euro in eine Solarthermie-Anlage investiert, um die Wärmepumpe zu unterstützen und das Wasser im Becken künftig energiesparender aufheizen zu können. Auch die Wassertechnik ist laut Doll nun auf dem neuesten Stand. Hier flossen noch einmal 70 000 bis 80 000 Euro in den Elektrobereich. Maßgebliche Unterstützung bei den Investitionen kommen von der Stadt, die rund die Hälfte der Beträge deckt.

Bademeister gesucht

Was jetzt noch fehlt, ist ein zweiter Bademeister, wie der Vorsitzende wissen lässt. Die Suche in Zusammenarbeit mit der Stadt laufe auf Hochtouren. „Wir hoffen, dass wir bis Saisonbeginn einen finden“, erklärt der IEWS-Chef. Falls das nicht gelingt, könnte das Bad in den ersten Tagen möglicherweise morgens erst etwas später aufmachen.

Der Heddesheimer Badesee öffnet voraussichtlich am 5. Mai seine Pforten. Dort sind Wolfgang Unverricht und seine Bauhof-Mannschaft derzeit unermüdlich im Einsatz, ebenso wie der Chef der Bäderbetriebe, Di Vita. Anders als die Städte Schriesheim und Ladenburg setzt die Gemeinde Heddesheim ausschließlich auf hauptamtliche Mitarbeiter bei der Pflege und Instandsetzung der Anlage.

