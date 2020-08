Wandern, Radeln, Walken: Wer kennt die schönsten Touren?

Ob zu Fuß, mit Stöcken oder ohne, ob mit Fahrrad oder Mountainbike: Es gibt viele schöne Wege, die Region zu erkunden. Die besten Experten sind dabei unsere Leser. Deshalb laden wir alle dazu ein, ihre Ideen und Vorschläge mit anderen zu teilen. Dafür gibt es eine Seite im Internet, auf der sich Fotos und Beschreibungen ganz einfach hochladen lassen.

Wer seine Touren bereits mit einer App auf seinem Smartphone aufzeichnet und teilt (etwa Komoot oder Outdooractive), kann auch einfach den Link dazu schicken. Möglich ist es aber auch, die Posts der Touren in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram mit dem Hashtag „#MMbewegt“ zu versehen. Danach können dann andere Nutzer suchen. Damit sich jeder selbst ein Bild von der Tour machen kann, wäre ein Foto von unterwegs schön. Es darf auch gern eine Skizze von der Route sein, die viele Apps automatisch erstellen.

Wer wandert, joggt, walkt oder radelt, der weiß gerne vorher, worauf er sich einlässt. Deshalb bitten wir unsere Leser um ein paar spezielle Angaben wie Verlauf, Dauer, Länge und Schwierigkeitsgrad. Gerne dürfen auch ein paar persönliche Eindrücke geschildert werden

„Ferien in der Region sind kein Grund zur Langeweile“, findet auch Beate Otto, Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises. „Es ist eine tolle Gelegenheit, die eigene Heimat neu zu entdecken.“ Denn mit dem Odenwald und dem kleinen Odenwald, der badischen Bergstraße, dem Kraichgau, der Oberrheinebene und dem Neckartal vereint der Rhein-Neckar-Kreis verschiedene Kulturlandschaften, in denen es viele kleine Schätze in einer spannenden Abwechslung zwischen Natur und Kultur zu entdecken gibt. Deshalb bietet auch der Landkreis einige Vorschläge online an. Zu den Apps, die Radfahrer und Wanderer gerne nutzen, zählt outdooractive. Dort ist beispielsweise eine Rundroute mit dem Titel „Rheinebene – Bergstraße – Neckartal“ beschrieben. Sie führt von Dossenheim im Süden bis Laudenbach im Norden und kommt dabei unter anderem durch Edingen-Neckarhausen, die Römerstadt Ladenburg, Heddesheim und Schriesheim.

„Das milde Klima genießen“

„Auf der fahrradfreundlichen Route können Sie das milde Klima entlang der Rheinebene, der Bergstraße und dem Neckartal genießen“, heißt es in der Beschreibung der knapp 55 Kilometer langen Strecke mit einer reinen Fahrzeit von knapp vier Stunden und einem Anstieg von 45 Höhenmetern. Kategorie: leicht.

Beschaulicher verläuft bei Komoot die Tour „Fähre Neckarhausen – Neckarschleife“. Start und Ziel ist dabei der Bahnhof Wieblingen. Sie streift unter anderem die seit April kommunal betriebene Neckarfähre in Neckarhausen und die Eisenbahnbrücke nach Ladenburg, die Schleuse in Feudenheim und das Barockschloss in Mannheim. Für knapp 40 Kilometer Strecke sind zwei Stunden und 15 Minuten veranschlagt, wobei es insgesamt wenig mehr als zehn Höhenmeter nach oben und unten geht. Kategorie: mittelschwer.

Ebenfalls quer durch die Region verläuft die Welterbe-Radtour zwischen Maulbronn und Worms. Gelbe Schilder mit dem Drais-Laufrad zeigen, wo es langgeht. Von Edingen nach Worms sind es rund 57 Kilometer, 60 Höhenmeter liegen zwischen der höchsten und der tiefsten Stelle. Wer keine App hat, kann Touren wie diese online planen (radroutenplaner.hessen.de/).

