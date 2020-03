Was alles ausfällt

Ladenburg

Astrid-Lindgren-Schule: Die Informationsveranstaltung für Eltern der künftigen Erstklässler an der Weststadtgrundschule am Dienstag, 17.März, entfällt.

AWO: Bei der Ortsgruppe des Sozialverbands AWO sind Seniorennachmittage am Dienstag, 17. und 24. März, Skatfrühschoppen am Mittwoch, 18. März, und Jahreshauptversammlung am Samstag, 28. März, abgesagt.

Musikschule: Sämtlicher Unterricht in der städtischen Einrichtung ist bis einschließlich Sonntag, 19. April, ausgesetzt.

Freiwillige Feuerwehr: Der bislang für Samstag, 28. März, geplante Ehrungsabend wird auf einen deutlich späteren Termin verschoben.

LSV: Die Ladenburger Sportvereinigung stellt den gesamten Trainingsbetrieb bis einschließlich Samstag, 18. April, ein. Die Sporthallen der Jahnhalle bleiben für diese Zeit geschlossen, teilt der Verein mit.

Aktiv-3 Bürgertreff: Bis auf weiteres sind alle Veranstaltungen abgesagt.

Kolpingsfamilie: Bis Ende April soll es keine Veranstaltungen geben; geplante Termine sind abgesagt. pj

Schriesheim:

Partnerschaftsverein: Die Jahreshauptversammlung, die für Donnerstag, 19. März, geplant war, wird verschoben auf Mittwoch, 3. Juni, 20 Uhr, im Restaurant Goldener Hirsch.

Odenwaldklub: Der Seniorenstammtisch am Donnerstag, 19.3. und die Wanderung von Ursenbach nach Weinheim fallen aus.

Bürgerinitiative Gegenwind: Die für Donnerstag, 19. März, geplante Jahreshauptversammlung wird auf einen späteren Termin verlegt.

Amnesty International: Die Treffen im Begegnungszentrum „mittendrin“ fallen in den kommenden Wochen aus.

MGV Eintracht: Der Chor teilt mit, dass alle Singstunden bis Ostern abgesagt sind, dasselbe gelte für die Kinder- und Erwachsenen-Volkstanzgruppen.

KSV: Das Sportstudio ist bis einschließlich 19. April geschlossen.

Besucherbergwerk: Die Grube Anna-Elisabeth bleibt zu, die für 22. März geplante Saisoneröffnung wird verschoben auf Sonntag, 26. April.

Frühjahrskonzert: Die Veranstaltung in der katholischen Kirche am Sonntag, 22. März, findet nicht statt und soll im Herbst nachgeholt werden.

TV 1883: Der Übungs- und Trainingsbetrieb sind bis Sonntag, 19. April, eingestellt.

Verband Wohneigentum: Die Mitgliederversammlung am Freitag, 27. März, wird verschoben, ebenso die geplanten Ehrungen. greg

Ilvesheim

Musikschule: Das für Mittwoch, 18. März geplante Vorspiel der Musikschule in der Heinrich-Vetter-Stiftung ist verschoben.

Evangelische Kirche: Der für Sonntag, 29. März, 10 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche terminierte musikalische Festgottesdienst entfällt. Ebenso eine für Samstag, 21. März, 13 Uhr, geplante Aktion zum Bau eines Schiffs für den Kirchenraum.

VdK-Ortsverband: Wie die Vorsitzende Christa Erbe mitteilt, wird die Mitgliederversammlung am Samstag, 28. März, verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. jei/hat

Friedrichsfeld

Förderverein Handballjugend: Der Förderverein der Handballjugend des TV Friedrichsfeld sagt die für Freitag angesetzte Mitgliederversammlung ab. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

TV Friedrichsfeld: Der TV stellt den Sportbetrieb bis auf Weiteres ein.

IGF: Die Interessengemeinschaft Friedrichsfelder Vereine sagt ihre für Mittwoch, 18. März, geplante Frühjahrssitzung ab.

Förderverein Stadtbücherei: Die für Dienstag, 17. März, angesetzte Mitgliederversammlung in der Zweigstelle der Bibliothek entfällt.

