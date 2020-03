Was alles ausfällt

Edingen-Neckarhausen

Turnverein Edingen: Der gesamte Sportbetrieb des TV 1890 Edingen pausiert ab sofort bis mindestens zum 19. April einschließlich, alle Räumlichkeiten sind geschlossen. Die Geschäftsstelle ist in diesem Zeitraum ebenfalls nicht besetzt. Mails an Info@Turnverein-Edingen.de werden in gewohnter Weise beantwortet und bearbeitet.

Kultur- und Heimatbund: Die Mitgliederversammlung findet nicht am 2. April statt, sondern wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Kultur- und Heimatbund: Das für Freitag, 27. März, vorgesehene Mundart-Kabarett in der Pestalozzi-Halle findet an diesem Abend nicht statt, die Veranstaltung wird voraussichtlich durch das neue Programm mit einer Premieren-Vorstellung ersetzt. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die bereits erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. hje

Heddesheim

Gartenfreunde: Der Verein der Gartenfreunde hat seine für Samstag, 28. März, anberaumte Jahreshauptversammlung abgesagt. Ein Ersatz-Termin steht nach Angaben des Vereins noch nicht fest.

Sängervereinigung 1909: Zunächst bis einschließlich zum 7. April hält die Sängervereinigung keine Singstunden ab.

MGV 1847: Der MGV 1847 Heddesheim setzt seine Chorproben aus. Dies gilt zunächst bis zum 20. April.

Heddesheimer Kinder- und Jugendchor: Die Chorproben des Kinder- und Jugendchors finden zunächst nicht mehr statt. Voraussichtlich ab 24. April sollen die Proben wieder weitergehen.

IG Heimatgeschichte: Die Sitzung der IG Heimatgeschichte Heddesheim am Mittwoch, 18. März, entfällt. Auch die geplante Veranstaltung „Stöbern in den Archiven“ am 5. April findet nicht statt. agö

Seckenheim

Gedenkfeier Rangierbahnhof: Die Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Ermordung ausländischer Arbeiter und Zwangsarbeiter, geplant am 28. März in St. Aegidius, wird an einem späteren Termin stattfinden. Neben der Verschärfung der allgemeinen Situation ist ein weiterer Grund, dass die französische Delegation aus St.Dié aus Lothringen nicht anreisen kann.

Sozialverband VdK: Die Monatsversammlung am 7. April in der „Turnhalle“ fällt aus“.

Heimatmuseum: Das Heimatmuseum Seckenheim schließt ab sofort bis auf weiteres den öffentlichen Museums-Betrieb in der Kloppenheimer Straße 20. Dies betrifft alle Veranstaltungen, Führungen und Öffnungszeiten. Gleichfalls wird die für 6. April geplante Jahreshauptversammlung zum gegebenen Zeitpunkt nachgeholt, wie Traudl Gersbach ankündigt.

Kleintierzuchtverein: Das erste Osternestsuchen des Kleintierzuchtvereins Seckenheim, das am Samstag, 11. April, geplant war, entfällt.

Männergesangverein Liedertafel: Alle Singstunden und Proben der Chöre des Vereins, sowohl dienstags wie freitags, sind zunächst bis nach Ostern ausgesetzt“.

Singkreis Seckenheim: Beim Singkreis fällt das traditionelle Passionskonzert am 4. April aus, Wolfram Sauer, Leiter des Seckenheimer Singkreises, hat bis einschließlich 19. April alle Chorproben, Konzerte oder andere Auftritte abgesagt.

IG Vereine und Organisationen: Die Frühjahrstagung der IG am 31. März ist abgesagt.

Verein der Gartenfreunde: Die für 21. März angesetzte Hauptversammlung wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

Ökumenisches Friedensgebet: Das für 6. April terminierte Friedensgebet in der Erlöserkirche entfällt.

Arbeiterwohlfahrt: Die für montags geplanten Treffen können in der AWO-Begegnungsstätte im Rathaus bis auf weiteres nicht stattfinden.

