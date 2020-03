Was alles ausfällt

Ladenburg

Seniorenbüro: Das Seniorenbüro der Stadt Ladenburg mit Pflegestützpunkt-Beratungsstelle ist von Montag, 23. März, bis Mittwoch, 8. April, telefonisch nicht erreichbar. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Bei dringend benötigten Auskünften für hilfe- und pflegebedürftige Menschen und ihre Bezugspersonen steht die Beratungsstelle Weinheim zur Verfügung (Telefonnummer: 06221/5 22 26 20). Ab Donnerstag, 9. April, ist das örtliche Seniorenbüro zu den üblichen Öffnungszeiten wieder besetzt und unter der Telefonnummer 06221/5 22 26 99 erreichbar.

Liederkranz: Alle Chorproben und Termine der gesamten Liederkranz-Chöre finden voraussichtlich bis mindestens 19. April nicht statt. Sobald ein neuer Termin zur Jahreshauptversammlung feststeht, werden die Vereinsmitglieder schriftlich eingeladen.

Verein der Hundefreunde: Das für Sonntag, 19. April, terminierte Hundesportturnier des Vereins der Hundefreunde entfällt.

Kunstverein: Der Vortragsabend über Joseph Beuys, der am Donnerstag, 26. März, hätte stattfinden sollen, wird verlegt auf Donnerstag, 17. September. Auch die Jahreshauptversammlung findet nicht statt, hier soll es einen Ersatztermin geben, so der Verein. Die Vernissage zur Fotoausstellung am Samstag, 18. April, finde möglicherweise ohne Publikum statt, heißt es weiter.

Gemeinderat: Die Sitzung, die am Mittwoch, 25. März, hätte stattfinden sollen, fällt aus. Ersetzt werden soll sie durch ein schriftliches Verfahren: Dabei geht die Verwaltungsvorlage allen Gemeinderäten zu und ist angenommen, wenn niemand widerspricht.

Ilvesheim

Spielvereinigung: Die Spielvereinigung Ilvesheim hat ihre Geschäftsstelle bis auf Weiteres geschlossen. Geschäftsstellenleiterin Sonja Kneier ist per Mail unter spvgg03ilvesheim@aol.com erreichbar. Der Verein wird auch seinen für den 24. April geplanten Seniorennachmittag streichen. Der Trainings- sowie Spielbetrieb ruht bei den Sportlern nach wie vor. neu/pj/stk

