Was fällt alles aus?

Das Coronavirus hat weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die Veranstaltungen in der Region. Hier eine Übersicht über Termine, die am Mittwoch abgesagt wurden:

Ladenburg: Die isländische Jazzband ADHD hat ihren für Freitag, 13. März, in der Reihe „Philleicht Jazz?“ angekündigten Auftritt abgesagt. Fraglich ist auch, ob die Konzerte bis Ende April stattfinden können. Der Vorverkauf sei eingestellt. Bisher verkaufte Tickets behielten ihre Gültigkeit. Der geplante Vortrag von Niklot Krohn zum Thema „Alamannen-Forschung einst und jetzt“ am Donnerstag, 12. März, im Ladenburger Domhofsaal, wird verschoben. Dasselbe gilt für die Sportlerehrung, die ursprünglich am Freitag, 13. März, stattfinden sollte. Auch die städtische Musikschule hat ihr Konzert zum 40-jährigen Bestehen am Sonntag, 15. März, bis auf Weiteres verschoben. Die Ladenburger Sportvereinigung (LSV) lässt zunächst bis einshcließlich Freitag, 27. März, alle Arten von Reha-Sport ausfallen.

Ilvesheim: Wie die Gemeinde Ilvesheim am Mittwoch mitteilte, werden alle Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle bis 30. April abgesagt. Betroffen ist der Abend mit Chako Habekost am 14. März. Auch die Theater-Abende des MGV Aurelia am letzten März- und ersten April-Wochenende fallen aus. Das Café der Kulturen am Dienstag, 17. März, im Jugendzentrum findet nicht statt. Auch die Vetter-Stiftung hat ihre März-Termine abgesagt. Das betrifft den für Donnerstag, 12. März, angesetzten Vortrag von Markus Enzenauer über das 19. Jahrhundert und die Präsentation von Hans und Margret Weiss über Liselotte von der Pfalz am 20. März.

Friedrichsfeld: Der für Mittwoch, 18. März, geplante Kaffeenachmittag der Arbeiterwohlfahrt findet nicht statt. Dasselbe gilt für die interne Mitarbeiterfeier der evangelischen Kirchengemeinde am Freitag, 20. März.

Hirschberg: Wie die Gemeinde mitteilt, fallen in den nächsten Wochen „Hirschberg putzt sich raus“ am 21. März, die Einweihung des Historischen Ortsrundgang am 28. März und der Kinderflohmarkt am 22. März aus. -ion/pj/tge

