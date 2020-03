Was fällt alles aus?

Das Coronavirus hat weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die Veranstaltungen in der Region. Hier eine Übersicht über Termine, die Donnerstag abgesagt wurden:

Neckar-Bergstraße

Laudenbach: Der Sängerkreis Weinheim, dem auch Gesangsvereine aus Ladenburg, Heddesheim, Edingen-Neckarhausen, Schriesheim und Hirschberg angehören, hat seinen für Samstag, 14. März, geplanten Kreissängertag in Laudenbach abgesagt.

Edingen-Neckarhaussen

Turnverein: Die für Freitag, 27. März, terminierte Hauptversammlung hat der Turnverein Neckarhausen abgesagt.

Obst- und Gartenbauverein: Nicht stattfinden wird die Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Neckarhausen. Angesetzt war diese für Freitag, 20. März.

Musikvereinigung Neckarhausen: Ihr für 28. März geplantes Jahreskonzert hat die Musikvereinigung 1923 Neckarhausen abgesagt. Der Vorstand entschied, „lieber Vorsicht walten zu lassen“. Ob und wann ein neuer Termin in diesem Jahre möglich ist, werde geprüft.

Seckenheim

MGV-Liedertafel: Ausfallen wird am Sonntag, 15. März das Konzert des Männergesangvereins-Liedertafel in der Erlöserkirche. Verkaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, der Verein bemüht sich um einen Ersatztermin.

Forum älter werden: Auch das „Forum älter werden“ streicht das nächste Beisammensein im Pfarrzentrum St. Clara mit Kreuzwegandacht und Vortrag über Joseph Freiherr von Eichendorff. Beides war für Mittwoch, 18. März, angesetzt.

Ladenburg

Kabarett Dusche: Den Auftritt des Mannheimer Ensembles, der am 9. April im Domhof der Römerstadt stattfinden sollte, hat die Ortsgruppe Rhein-Neckar/Ladenburg der Industriegewerkschaft BCE Ortsgruppe Ladenburg/Rhein-Neckar abgesagt. Für bereits gekaufte Eintrittskarten erhalte man sein Geld dort zurück, wo die Tickets erworben worden seien.

BdS: Der verkaufsoffene Sonntag in Ladenburg, der sich an den bereits abgesagten Sommertagszug am 22. März anschließen sollte, fällt ebenfalls aus, wie die BdS-Vizechefin Renate Henseler-Sohn am Donnerstag mitteilte. Man schließe sich damit der Entscheidung der Stadtverwaltung an, aufgrund des Coronavirus’ kein zusätzliches Risiko einzugehen.

Odenwaldklub: Bis Ostern 2020 hat der Odenwaldklub aus gegebenem Anlass alle angekündigten Veranstaltungen wie Wanderungen und Jahreshauptversammlung abgesagt.

Ilvesheim

Frauentreff: Der geplante Frauentreff des Karnevalverein Insulana am Dienstag, 17. März, um 19 Uhr fällt „aus gegebenem Anlass“ aus. Das teilte der Verein mit.

Friedrichsfeld

Vereinsfrühstück: Das von der Friedrichsfelder SPD angesetzte Vereinsfrühstück am Samstag, 14. März, wird wegen der aktuellen Situation verschoben. Die Vereine erhalten später eine neue Einladung mit dem neuen Termin. red/hat/agö/pj/tge

