Was fällt alles aus?

Ladenburg

Evangelische Kirchengemeinde: Das für Sonntag, 15. März, angekündigte Fest der Jubelkonfirmation in der evangelischen Stadtkirche wird auf einen späteren Termin im Jahr verschoben. Dazu hat sich der evangelische Kirchengemeinderat angesichts der sich verschärfenden Corona-Krise entschieden. Auch der Jugendgottesdienst am Sonntagnachmittag fällt aus. Am Sonntagmorgen findet stattdessen ein normaler Gottesdienst um 10 Uhr in der Stadtkirche statt.

Kleingartenverein Ladenburg: Die Mitgliederversammlung am Samstag, 14. März, ist abgesagt.

Sängereinheit: Die Singstunden der Männer jeweils am Montag und die der Frauen am Mittwoch sind für die kommenden zwei Wochen abgesagt. Aller Wahrscheinlichkeit nach, so hieß es am Freitag, falle auch die Hauptversammlung aus. Das Schlachtfest im Ratskeller am Samstag, 14. März, entfällt.

Athletik-Sport-Verein (ASV): Sowohl der Baden-Württembergische Gewichtheber-Verband als auch der Deutsche Ringerbund (DRB) haben den Sportbetrieb weitgehend eingestellt. Auch in Ladenburg sind Veranstaltungen betroffen: Der für Samstag, 14. März, geplante Ligaheimkampf der Heber wurde ebenso abgesagt wie die Deutschen Ringer-Meisterschaften der B-Jugend, die für 27. bis 29. März in der Lobdengauhalle vorgesehen waren.

Städtische Musikschule: Der für Samstag, 21. März, vorgesehene „Tag der offenen Tür“ in der Musikschule der Stadt Ladenburg fällt aus. Ersatzweise bietet die Einrichtung Schnupperstunden für Einzelne in allen Fächern an. Der Kursbeginn am Mittwoch, 1. April, soll zunächst beibehalten werden.

Liederkranz: Bislang wurden lediglich die nächste montägliche Singstunde des Frauenchors und vorerst auch die für Montag, 23. März, geplante Jahreshauptversammlung abgesagt. Vorsitzender Jörg Boguslawski teilte aber am Freitagnachmittag mit, dass „auf jeden Fall keinerlei Proben und Veranstaltungen bei uns im Kaiserkeller stattfinden, so lange Schulen und Kitas im Land geschlossen sind.“

Stadtbibliothek: Nach der aktuellen Lagebeurteilung zum Corona-Virus und den daraus resultierenden Handlungsempfehlungen hat die Stadtbibliothek das für Dienstag, 24. März, geplante Kindertheater „Mein Freund Charlie“ in den November verschoben.

Edinger-Chöre Ladenburg: Lobdengau-Chor, Vokal-Ensemble und Feuerwehrchor, allesamt unter der Leitung von Dietrich Edinger, haben vorerst bis Ostern alle Singstunden im Saal der Feuerwache abgesagt.

Edingen-Neckarhausen

Klassik im Schloss: Der Sonatenabend am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr im Schloss entfällt.

Volkshochschule: Die Volkshochschule Edingen-Neckarhausen hat zunächst bis einschließlich Freitag, 20. März, ihr Kursangebot ausgesetzt. Danach werde von Woche zu Woche entscheiden, ob der Kursbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Forum Älterwerden: Der Lichtbildervortrag über Irland im Gemeindehaus St. Michael Neckarhausen, am Dienstag, 17. März, fällt aus.

VfH Neckarhausen: Der Verein für Hundefreunde Neckarhausen sagt seine für 19. März geplante Jahreshauptversammlung ab.

Schriesheim

Turnverein Altenbach: Der Turnverein Altenbach führt seine Jahreshauptversammlung am Dienstag, 17. März, ab 20 Uhr, in eingeschränkter Form durch: Die Vorsitzende teilt mit, dass keine Ehrungen vorgenommen werden. Gleichwohl könne die Sitzung, die im Sängerheim stattfindet, nicht ausfallen.

MGV Lyra: Der MGV Lyra hat seine Jahreshauptversammlung und die geplante Singstunde am Donnerstag, 19. März, abgesagt. pj/hje/tge

