Was fällt alles aus?

Das Coronavirus hat weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die Veranstaltungen in der Region. Hier eine Übersicht über Termine, die Freitag abgesagt wurden:

Friedrichsfeld

AWO: Der für Mittwoch, 18. März, geplante Kaffeenachmittag der Arbeiterwohlfahrt mit einem Diavortrag wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Heimatverein: Die für Sonntag, 22. März, geplante Matinee des Heimatvereins zum 25-jährigen Jubiläum fällt aus.

Heddesheim

Sängerbund: Der Sängerbund 1869 Heddesheim hat sich entschlossen, alle Veranstaltungen im März und April sowie das Konzert am 3. Mai abzusagen. Dies betrifft auch die Mitgliederversammlung am 27. März sowie das Meerrettichessen am 18. April. Ebenso fallen alle Chorproben im genannten Zeitraum aus. Die Sitzung des Gesamtvorstandes ist nicht betroffen, sie findet am Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr im Bistro Stay statt.

Heimat- und Traditionsverein: Der Heimat- und Traditionsverein Heddesheim hat seinen für 22. März geplanten Ostermarkt im Bürgerhaus abgesagt.

Förderverein Handballsport: Der Verein zur Förderung des Heddesheimer Handballsports hat entschieden, den Hallenflohmarkt in der Nordbadenhalle am Samstag, 21. März, abzusagen.

Ilvesheim

Kirche St. Peter: Die katholische Kirche St. Peter hat ihren für Mittwoch, 18. März, um 14.30 Uhr geplanten Gottesdienst mit Krankensalbung abgesagt.

Mehrzweckhalle: Von der Sperrung der Mehrzweckhalle für große Veranstaltungen bis Ende April sind auch der Neubürgerempfang am Samstag, 25. April, und der Ehrungsabend am Freitag, 24. April, betroffen. Sie finden vorerst nicht statt.

Seckenheim

Erlöserkirche: Die Veranstaltung „Gemeinsam Koran und Bibel lesen“, am Mittwoch, 18. März um 19 Uhr. entfällt aus aktuellem Anlass, ebenso wie der regionale musikalische Gottesdienst am Sonntag, 22. März, jeweils in der Erlöserkirche. Die evangelische Gemeinde feiert weiterhin die im Gemeindebrief genanten Gottesdienste, die Inhalte werden der derzeitigen coronabedingten Situation angepasst, so dass beispielsweise Abendmahlsfeiern bis auf weiteres ausgesetzt sind.

VdK: Der Sozialverband VdK Seckenheim sagt das traditionelle Weißwurstessen im Siedlerheim am 24. März ab. Nach Auskunft von Vorstand Wolfgang Wernet bemüht man sich um einen Ersatztermin.

Palü: Der Auftritt von Kabarettist Michael Feindler im Palü am Freitag, 20. März, wird auf den 26. Juni verschoben. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Wer diesen Ausweichtermin nicht wahrnehmen kann, muss bis zum 4. April seine Karten per Post bei Palü GmbH, Seckenheimer Hauptstraße 114, 68239 Mannheim, einreichen und bekommt sein Geld zurück.

Kinderhaus St. Adalbert: Der vom Kinderhaus St. Adalbert am Samstag, 21. März, geplante Kindersachenflohmarkt in Pfarrzentrum St. Clara in Seckenheim, fällt ebenfalls aus.

SPD: Am Dienstag, 17. März, hätte die Jahreshauptversammlung der Sozialdemokratischen Partei Seckenheims stattfinden sollen. Die Empfehlungen, Versammlungen auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu begrenzen, veranlasst die örtliche SPD die anstehende Mitgliederhauptversammlung zu verschieben.

Pfarrgemeinde St. Martin Mannheim: Alle Termine für Senioren werden bis auf weiteres abgesagt oder verschoben. pj/hat/agö/tge

