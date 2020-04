Webseite zu regionalen Erzeugern

In der gegenwärtigen Corona-Krise gehen viele Vertriebswege für regionale Produkte verloren. Viele Läden dürfen nicht öffnen, Kontakte sollen so gering wie möglich gehalten werden. Auch das Blütenwegfest, eine wichtige Verkaufsmöglichkeit für die Bergsträßer Erzeuger, musste in diesem Jahr abgesagt werden. Mieten, Produktion, Personal und andere Fixkosten müssen jedoch weitergezahlt werden. Ohne Umsatz können Betriebe auf längere Zeit nicht durchhalten.

Damit die Verbraucher die regionalen Produkte schnell finden können, hat der Verein „Blühende Bergstraße“ jetzt die Initiative ergriffen und auf seiner Webseite eine Übersicht „Regionale Produkte“ eingerichtet. Hier erfährt man die Kontaktdaten der Erzeuger mit Links zu ihren Homepages, ihr Produktangebot, Bezugsmöglichkeiten Ihrer Produkte, insbesondere auch unter den aktuell gegebenen Umständen. Nach der Corona-Verordnung des Landes sind Lebensmittelgeschäfte, insbesondere Hofläden und Bauernmärkte geöffnet.

Das Angebot ist nach Angebotsrubriken gegliedert, zu denen man jeweils Kurzübersichten zu den gemeldeten Angeboten findet. Die Bandbreite reicht von Gemüse und Obstprodukten über Wein, Secco, Bier und Hochprozentiges bis zu Fleischwaren, Eiern, Milchprodukten und Honig. Auch Saatgut für den Gemüsegarten ist dabei. Die Webseite erreicht man über: www.bluehende-bergstrasse.de/regionale-produkte. Die Zahl der Angebote steigt, die Seite wird laufend weiterentwickelt. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020