Weder Heidelberger Stadthalle noch Alte Sternwarte

Zugegeben, ganz einfach war es nicht, das erste Rätsel in unserer Osterserie „Rätsel-Ei“. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Gefragt war nach einem markanten Bauwerk in der Altstadt von Ladenburg. Wer das Städtchen am Neckar kennt, der hat aber sicher schon bald an die Sebastianskapelle gedacht.

Die Vielfalt der eingesandten Antworten hat uns in der Redaktion dann aber doch überrascht. Die allermeisten Rätselfreunde kamen zwar auf die Kapelle im Herzen der Altstadt. Viele von ihnen wohnen selbst in Ladenburg, andere sind schon oft hier zu Besuch gewesen. Doch manche Leser mutmaßten des Rätsels Lösung anderswo. So dachte eine Neckarhäuserin an die alte Kirche St. Michael in Neckarhausen. Das ist durchaus eine gute Idee, die wir uns für die Zukunft notieren, doch in diesem Fall lag sie leider daneben. Auch eine Feudenheimerin haben wir bedauerlicherweise auf die falsche Fährte gesetzt. Sie vermutete hinter dem schemenhaft erkennbaren Gebäude die Alte Sternwarte in Mannheim.

Mit einer Stadt am Neckar lag eine Leserin aus Dossenheim zwar richtig, doch Heidelberg und die dortige Stadthalle war in diesem Fall leider die falsche Adresse. Nicht ganz sicher war sich ihrer Sache eine Heddesheimerin, die in ihrer E-Mail deshalb ganz vorsichtig formulierte: „Ich glaube, zu erkennen, dass es die Michaeliskapelle in Mannheim-Straßenheim ist.“