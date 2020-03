Wegen Coronavirus: Gimmeldinger Mandelblütenfest abgesagt

Das Mandelblütenfest in Neustadt-Gimmeldingen findet in diesem Jahr nicht statt. Der Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel hat das für Mitte März geplante erste Blütenfest Deutschlands „aus präventiven Gründen“ abgesagt. „Die Stadtverwaltung muss davon ausgehen, dass das Coronavirus auch Neustadt erreichen wird, auch wenn es derzeit noch keinen bestätigten Fall gibt“, heißt es in einer Erklärung der Verwaltung. „Auf Anraten des Verwaltungsstabes, des Gesundheitsamtes und entsprechender Empfehlungen der medizinischen Fachberater auf Grundlage der Risikoeinschätzung von Großveranstaltungen des Robert-Koch-Institutes“ habe er diesen Entschluss gefasst, ließ OB Weigel wissen.

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, aber eine Ausrichtung des Festes mit nahezu 30 000 Besuchern im vergangenen Jahr auf engstem Raum sei nicht vertretbar: Die potentielle Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr sei zu groß. Außerdem würden durch das Fest viele Hilfsorganisationen und sanitäre Einsatzkräfte gebunden, „deren Ressourcen wir zur Zeit schonen müssen“. Ziel aller Verantwortlichen müsse es sein, eine großflächige Infektion zu verhindern und zu begrenzen. Weigel hat einen Verwaltungsstab und eine technische Einsatzleitung ins Leben gerufen, die ab sofort mit der Erarbeitung vorsorglichen Maßnahmen beschäftigt ist.

Mannheimer Krempelmarkt ebenfalls abgesagt

Auch der Krempelmarkt am Samstag, 7. März, auf dem Neuen Messplatz in Mannheim ist wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Damit soll nach Angaben des Veranstalters einer schnellen Verbreitung des Virus entgegengewirkt werden. Wie es in einer Pressemitteilung des gemeinnützigen Vereins „Projekt Freiraum“ von Mittwoch heißt, wolle man kein Risiko eingehen, da auf dem Markt viele Menschen in direkten Kontakt zueinander kommen würden.