Wegen Radschnellweg: Ilvesheimer Gemeinderat tagt im Januar

Ilvesheim.Wegen der Diskussion um den Radschnellweg in Ilvesheim wird es im Januar eine außerordentliche Gemeinderatssitzung geben. Das teilte Bürgermeister Andreas Metz mit. Sie soll, vorbehaltlich der dann geltenden Corona-Bestimmungen, am Donnerstag, 21. Januar, stattfinden. Der Beginn ist auf 19 Uhr in der Mehrzweckhalle angesetzt.

Hintergrund ist, dass die Planer des Radschnellweges die Verwaltung am Dienstag über erste Detailentwürfe zur Trassenführung informiert haben. Genaueres zu diesen Detailentwürfen nannte der Ilvesheimer Rathauschef auf Nachfrage dieser Redaktion allerdings nicht. Man habe das Format der Gemeinderatssitzung gewählt, weil solche Veranstaltungen laut Corona-Verordnung gerade noch erlaubt seien, so Metz.

Bürgerinitiative wird eingeladen

"Wir waren uns einig, dass alle Beteiligten baldmöglichst informiert und am weiteren Prozess beteiligt werden sollten", so Metz. Zu der deshalb einberufenen Sondersitzung des Gemeinderates seien dann natürlich auch Vertreter der Bürgerinitiative eingeladen. Diese wehrt sich gegen die Trassenführung des Radschnellweges am Neckarkanal entlang. Sie befürchtet die Rodung mehrerer Bäume und den Verlust von Grünflächen (wir berichteten, hier geht es zum Artikel).

Die grundsätzliche Trassenführung war diesen Sommer vom für die Planung zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) endgültig festgelegt worden. Nach Angaben des RP ist an dieser Route nichts mehr zu rütteln. Jetzt gehe es noch um die Fragen wie zum Beispiel die Trassenbreite und die Zukunft der Bäume am Neckarkanal.

Fertigstellung voraussichtlich 2026

Der Radschnellweg (Projektname L 9000) soll Mannheim und Heidelberg miteinander verbinden und etwa 23 Kilometer lang werden. Bauträger ist das Land Baden-Württemberg, zuständig für die Ausführung das RP Karlsruhe. Die Kosten liegen bei acht bis zwölf Millionen Euro. Die neu installierte Beleuchtung entlang der Radstraße soll nur brennen, wenn Radfahrer unterwegs sind. Dafür bekommen die Lampen Bewegungsmelder. Die endgültige Fertigstellung ist bis Mitte 2026 geplant, nach dem Bau der Neckarbrücke für die neue Landesstraße 597).

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020