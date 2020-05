Weinheim: Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist am Mittwochabend in Weinheim mehrfach mit einem Messer angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei es zwischen dem Opfer und einer weiteren Person aus bislang noch unklarer Ursacher zu einer Auseinandersetzung gekommen. In deren Folge habe der Angreifer um kurz nach 20 Uhr begonnen, auf seinen Kontrahenten einzustechen. Die Attacke soll sich vor dem Gelände einer Tankstelle in der Bergstraße zugetragen haben.

Nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort konnte der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe der Tat sind laut Ermittlern derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen auf Hochtouren.