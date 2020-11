Weitere Fälle in Heddesheimer Pflegeheim bestätigt

Die Zahl der im Heddesheimer Seniorenpflegeheim „Haus am Seeweg“ mit dem Coronavirus infizierten Personen hat sich seit Beginn der Woche durch Nachtestungen von 22 auf 29 erhöht. „Davon sind im Moment 23 Bewohnerinnen und Bewohner sowie sechs Mitarbeiter betroffen“, sagte die Sprecherin der Evangelischen Heimstiftung, Alexandra Heizereder, am Donnerstag auf Anfrage. „Den meisten geht es soweit gut, zwei Bewohner müssen weiterhin im Krankenhaus behandelt werden“, heißt es vom Träger des Heims. Weiterhin sei nur eine Wohngruppe betroffen. Um den Ausfall der sechs Kolleginnen zu kompensieren, habe die Stiftung Personal aus anderen Heimen der Region nach Heddesheim versetzt.

Vor einer Woche waren im „Haus am Seeweg“ die ersten Personen positiv getestet worden. „Mittlerweile sind alle Bewohner und Mitarbeiter im Heim auf Covid 19 getestet. Die nächste Testung erfolgt dann am kommenden Montag“, kündigte die Sprecherin der Heimstiftung an.

Drei Tote, 138 neue positive Tests

Im Rhein-Neckar-Kreis wurden von Mittwoch auf Donnerstag unterdessen drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt. Wie das Landratsamt in seinem täglichen Bericht schreibt, waren alle drei Verstorbenen weiblich. Eine von ihnen wurde zwischen 60 und 70 Jahre alt, die anderen beiden waren älter als 90 Jahre. Zugleich meldete die Behörde eine Zunahme der Corona-Fälle um 138 von Mittwoch auf Donnererstag. Damit wurden kreisweit seit März 5989 Menschen positiv getestet. 4665 von ihnen gelten als genesen, 87 sind gestorben. Noch infiziert und in Isolation sind 1237 Menschen, darunter 27 in Edingen-Neckarhausen, 53 in Heddesheim, 36 in Hirschberg, 23 in Ilvesheim, 34 in Ladenburg, 21 in Schriesheim und 124 in Weinheim. tan/agö

