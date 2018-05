Wenn Kabarettist Kain auf Kochtopf trifft

Anzeige

Vier große runde Tische in der Weinscheuer Majer in Schriesheim sind fürstlich eingedeckt, an zwei davon sitzen die Gäste, stoßen in gemütlicher Runde mit einem Glas Wein aus den Kellern des Gutes an. Als Unterteller liegen Schallplatten auf den Tischen, „Mein Vaterland“ ist mit Mühe darauf zu entziffern. Nicht zum Mitnehmen, sondern nur zur Deko, wie Gastgeberin Christiane Majer vorsorglich betont.

Noch ist das Menü eine große Unbekannte. Ein Geheimnis, das Köchin Viola Keller erst nach und nach lüftet: Spargelsuppe, bunter Frühlingssalatteller, Piccata vom Geflügel und von der Aubergine, Vanille Panacotta mit Holunderblüten und Erdbeeren. Garniert wird diese kulinarische Reihe von Franz Kain. Auf seine ganz eigene humorvolle, scherzhafte und witzige Art, die zuweilen ins bissige und sarkastische abgleitet.

Mit viel Spott und Häme nimmt der Entertainer und Kabarettist aus Weinheim des Bürgers schönstes Geburtstagsgeschenk, den Fresskorb, auf die Schippe. „Von Lorbeerkranz umrahmt, prangt die 50 auf einem Kranz Fleischwurst“, analysiert er. Je höher die Zahl auf dem Lorbeerkranz werde, umso mehr werde der Schnaps durch Franzbranntwein ausgetauscht. „Da sollte man sich schon beim Älterwerden Gedanken machen“, gibt Kain zu bedenken. Das beste Rezept zur Stärkung des Herz-Kreislaufsystems sei jeden Tag ein Glas Rotwein, das ersetze eine Stunde Krafttraining, zitiert er eine Studie, die die Gäste nur allzu gerne hören. „Das sollte man doch ausprobieren“, überlegt ein Gast.