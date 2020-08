Wer kennt die schönsten Touren?

Wegen Corona fällt für viele der Sommerurlaub aus. Aber auch zu Hause kann man die Ferien gut verbringen. Touren zu Fuß oder mit dem Fahrrad werden deshalb immer beliebter. Und wohin radeln Sie am liebsten, liebe Leser? Immer am Neckar entlang? Oder am Rhein? An der Bergstraße oder hinauf in den Odenwald? Verraten Sie uns Ihre Lieblingsstrecken und lassen Sie andere daran teilhaben.

Alles, was Sie tun müssen, sind ein paar Angaben in unserem Online-Formular auszufüllen und abzuschicken. Ein Foto darf auch gerne mit dabei sein. Wenn Sie Apps auf Ihrem Handy nutzen, um Ihre Touren aufzuzeichnen und zu teilen, dann genügt uns auch der Link zu dieser Tour. Das bieten beispielsweise Komoot, outdooractive oder Relive an. Ausgewählte Routen werden in der gedruckten Zeitung veröffentlicht, alle anderen sind online im Morgenweb zu finden.

Wer in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram unterwegs ist, kann seine Tour unter dem Hashtag „#MMbewegt“ posten. Neben Radtouren sind auch Wanderungen, Jogging- oder Walkingstrecken willkommen. Wir sind gespannt.

