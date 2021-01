Wetterdienst warnt vor Frost in der Region

Bergstraße/Rhein-Neckar.Der Deutsche Wetterdienst warnt entlang der Bergstraße und rund um Heidelberg vor Frost und Glätte. Vor allem in Lagen über 400 Metern könne der Untergrund nach starker Taubildung und Reifablagerung bis in die frühen Abendstunden hinein überfrieren; Glätte könne aber auch in den Tieflagen auftreten. Weitere Warninformationen stellt der Deutsche Wetterdienst unter www.wettergefahren.de zur Verfügung.

