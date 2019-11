Wie sieht es in anderen Kommunen der Region aus?

Edingen-Neckarhausen: In der Gemeinde gibt es bereits seit 2017 zwei öffentliche WLAN-Punkte, und zwar am Schloss Neckarhausen und am Rathaus Edingen. Nach der erfolgreichen Teilnahme an der Ausschreibung zum Förderprogramm WIFI 4 EU plant die Kommune jetzt die Schaffung von weiteren zehn Hotspots mit dem in Aussicht gestellten Zuschuss von 15 000 Euro. „Spätestens im Frühjahr 2020 sollen sie in Betrieb gehen“, kündigt Thea-Patricia Arras von der Stabsstelle beim Bürgermeister an.

Hirschberg: Die Bergstraßengemeinde verfügt derzeit über zwei öffentliche WIFI-Hotspots, die in Kooperation mit dem Verein Freifunk Rhein-Neckar zur Verfügung gestellt werden. „Derzeit gibt es keine konkreten Pläne für ein kommunales WLAN in Hirschberg“, teilt Michael Frank aus dem Rathaus weiter mit. Die Gemeinde sei bei WiFi 4 EU registriert. Momentan werde jedoch noch intern beraten, welchen Weg Hirschberg in Zukunft beschreiten soll.

Ilvesheim: Die Gemeinde Ilvesheim hat am europäischen Förderprogramm WIFI 4 EU erfolgreich teilgenommen, wie Bürgermeister Andreas Metz mitteilt. „Umgesetzt haben wir allerdings noch nichts“, räumt er ein. Trotz der in Aussicht gestellten 15 000 Euro Fördermittel stehe eine Entscheidung über die Investition noch aus. Denn verlangt werde eine Mindestanzahl von Hotspots, laufende Kosten müsse die Gemeinde aufbringen.

Ladenburg: Die Stadt Ladenburg hat mit einem 15 000-Euro-Zuschuss des Programms WIFI 4 EU elf neue Hotspots eingerichtet und im Sommer in Betrieb genommen. Damit gibt es jetzt insgesamt 14 solcher Einwahlpunkte. Die laufenden Kosten von 9000 Euro pro Jahr trägt die Kommune selbst.

Schriesheim: „Ein Angebot über WLAN-Hotspots wird derzeit diskutiert und ist auch in Planung“, teilt Wirtschaftsförderer Torsten Filsinger auf Anfrage mit. Über einen Zeitplan, wann diese eingerichtet sein werden, könne die Stadt momentan allerdings noch keine Aussagen treffen. hje

