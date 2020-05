Wieder keine neuen Fälle

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 902 bekannte Infektionen mit dem Coronavirus. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Dies ist die gleiche Zahl wie am Sonntag. Zum zweiten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen gab es damit keinen Anstieg der Fallzahlen. Das erste Mal, dass es im Vergleich zum Vortag keine gemeldeten Neuinfektionen gab, war am 22. April. Genesen sind nach Angaben des Landratsamtes 771 Menschen. Die Zahl der noch infizierten Personen liegt bei 100 und damit wieder bei etwas weniger als am Vortag. Gestorben sind 31 Personen, diese Zahl ist seit dem 30. April unverändert.

In den Kommunen im Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe haben sich ebenfalls nur wenige Änderungen ergeben. In Edingen-Neckarhausen ist im Vergleich zum Vortrag eine Person weniger in Quarantäne (4). In allen anderen Städten und Gemeinden ist die Zahl dieser sogenannten aktiven Fälle gleichgeblieben. In Heddesheim liegt sie bei sieben, in Hirschberg bei vier. In Ilvesheim und Ladenburg ist jeweils eine Person noch in Isolation. In Schriesheim sind weiterhin zwei Personen isoliert. Die Zahlen stammen von Montagmittag. tge

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.05.2020