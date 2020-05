Wieder Unterricht an Musikschule

Die Musikschule Mannheim nimmt ihren Präsenzunterricht im Einzelunterricht in den Bereichen Streich-, Zupf-, Tasten- und Schlaginstrumente wieder auf. Im Mannheimer Hauptgebäude und in den Außenstellen Brühl, Edingen-Neckarhausen, Ilvesheim und Heddesheim findet der Unterricht in den genannten Fächern ab dem 11. Mai statt, wie Erika Tieg, Leiterin der Außenstelle Edingen-Neckarhausen, mitteilt. In allen weiteren Fächern könne der Unterricht nicht in Präsenzform stattfinden, die Musikschule bietet hier weiterhin Online-Unterricht an. Die Musikschule Mannheim unterrichtet nach eigenen Angaben derzeit mehr als 5700 Schüler. red/agö

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.05.2020