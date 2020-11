Wieder Verkehr auf Schnellfahrstrecke Mannheim-Stuttgart

Mannheim/Stuttgart.Nach mehr als einem halben Jahr Bauzeit können Bahnfahrgäste wieder deutlich schneller zwischen Mannheim und Stuttgart reisen. Die Deutsche Bahn nimmt die Schnellfahrstrecke zwischen den beiden Städten am heutigen Sonntag wieder in Betrieb. Die Fahrt dauert 37 Minuten. Während der Arbeiten an der 1991 fertiggestellten Strecke mussten Reisende Umwege und deutlich längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen.

Die 99 Kilometer lange Strecke war seit dem 10. April erneuert worden. Bei den Arbeiten wurden jetzt 190 Kilometer Gleise ausgetauscht und 54 Weichen erneuert. Nach Bahnangaben wird sie durchschnittlich von 185 Fern- und 24 Güterzügen pro Tag befahren.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 01.11.2020