„Wir lassen uns von dem Virus nicht kaputtmachen“

Die staatlichen Rettungsmaßnahmen der „Sofort-Hilfe Corona“ sind angelaufen. Überall im Land füllen Kleinunternehmer und Soloselbstständige in Handel, Handwerk, Gastronomie, Kultur und Medien Anträge aus. Doch kommt das Geld rechtzeitig an? Eckhard Schwarzer, Präsident des deutschen Mittelstandverbunds, hat Zweifel: Eine Pleitewelle drohe. Deshalb setzt Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler auch auf Solidarität: „Wenn wir alle den Handel nicht unterstützen, haben wir ihn danach nicht mehr.“ Wir haben bei Ortsverbänden des Bunds der Selbstständigen (BdS) nachgefragt.

Heddesheim: „Ein Großteil der Geschäfte ist geschlossen, das öffentliche Leben ruht“, schildert Optikermeister Dieter Kielmayer die Lage. Der BdS-Ortsverband als eigentlicher Ansprechpartner ist führungslos, wie der Gemeinderat bestätigt. „Es gibt Branchen, die sich zwar für gewisse Zeit über Wasser halten müssen, aber nach der Krise Kunden haben werden bis zum Abwinken“, meint Kielmayer. Auch er selbst sitze gerade an seinem Antrag auf staatliche Soforthilfe. Diese Unterstützung findet er lobenswert: „Man fühlt sich nicht alleine gelassen.“ Auch der Aufruf des Bürgermeisters sei „psychologisch hilfreich“. Dennoch werde manchem Wirt das Geschäft unwiederbringlich wegbrechen. „Aber so, wie ich den Einzelhandel sehe, wird er sich schütteln und dann die Ärmel hochkrempeln: Wir lassen uns von Corona nicht kaputtmachen.“

Edingen-Neckarhausen und Friedrichsfeld: Zweifel, dass Notgelder von Bund und Land rechtzeitig ankommen beziehungsweise ausreichen, hat BdS-Vorstandsmitglied Thomas Luft: „Das klingt toll, ist aber witzlos.“ Die Soforthilfe konterkariert Luft mit einem Beispiel: „Wenn ich schließen müsste, dann käme ich mit 3000 oder 5000 Euro im Monat an Soforthilfe nicht hin: Das würde vorne und hinten nicht reichen, weil ich laufende Kosten für Miete und Personal habe.“ Auch Kredite sieht Luft kritisch, wenn es an Einnahmen hapere. Viele BdS-Kollegen versuchten, ihre Betriebe irgendwie am Leben zu erhalten. Die Gastronomie habe es am härtesten getroffen. „Ich bin aber optimistisch, wenn es gelingt, die Erkrankungskurve abzuflachen“, so Luft.

Ladenburg: „Wichtig ist jetzt, dass alle Einwohner zu den Betrieben vor Ort gehen, die noch geöffnet haben“, sagt BdS-Chef Christoph Ehry. Die staatliche Hilfe empfinde man als positiv. „Wir hoffen, dass es das Überleben der meisten sichert, aber ob es allen hilft, ist schwer zu sagen“, so Ehry. Zusätzlich baue man deshalb auf Unterstützung durch die Stadt, damit der BdS nach der Krise zum Beispiel verkaufsoffene Sonntage machen könne, „um das Ganze wieder zu beleben“. Hilfreich sei, dass die Stadt das Gutscheinsystem für eine Sonderaktion zusätzlich bezuschusse. Im Handwerk sei „die Situation momentan noch nicht so dramatisch“ und man unterstütze sich gegenseitig.

Schriesheim: Dass es im örtlichen Handwerk „nach wie vor läuft“, bestätigt der örtliche BdS-Vorsitzende Rolf W. Edelmann, zugleich Vizepräsident des Landesverbands. Im Einzelhandel seien dagegen schmerzliche Einschnitte spürbar. Aber: „Unsere Kundschaft hält zu uns Gewerbetreibenden und versorgt sich gezielt in den örtlichen Geschäften, die noch geöffnet haben“, betont Edelmann. Doch seien ja auch Geschäfte geschlossen, wobei es die Gastronomie es „am übelsten“ treffe. Die Soforthilfe müsse erst einmal greifen. Der BdS-Landesverband sei dabei, mit den Ortsverbänden Ideen zu entwickeln, halte Mitglieder mit einem Newsletter auf dem Laufenden und informiere auf seiner Homepage.

Ilvesheim: „Die gegenwärtige Krise zeigt, wie hilfreich ein BdS vor Ort sein könnte“, antwortet Dieter Münster vom „Freundeskreis Fischernachen“ in Ilvesheim, denn die Interessenvertretung der Selbstständigen vor Ort wurde aufgelöst. Zur momentanen Lage kann der frühere BdS-Chef nur sagen, dass die örtlichen Betriebe froh um das aufgelegte Hilfsprogramm zur Überbrückung der härtesten Wochen seien. Ein Wiederaufleben des BdS erscheint dem Altgemeinderat auch im Hinblick auf die Zukunft wichtig, wenn es ab 2024 durch die neue Neckarbrücke innerorts merklich stiller werde.

