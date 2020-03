Wirte bieten Speisen zum Mitnehmen

Weil sie ihre Gaststätten schließen mussten, stellen viele Wirte im Rhein-Neckar-Kreis auf ein Mitnahme-Angebot von Speisen um. Es ist für die Betriebe derzeit die einzige Möglichkeit, noch Einnahmen zu erzielen, die notwendig sind, um fixe Kosten wie Pacht oder Löhne zumindest teilweise zu decken. „Gehen Sie zu den Lokalen, holen Sie dort Ihr Essen! Sie werden es sonst nach der Krise nicht mehr tun können“, appellierte Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler im Gemeinderat an alle (Bericht auf dieser Seite).

Der „Mannheimer Morgen“ möchte den Gastronomen helfen, ihr Angebot publik zu machen. Sie betreiben eine Speisegaststätte und stellen jetzt um? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Namen und der Adresse des Lokals, Öffnungszeiten und einem Kontakt (Telefon/Mail) an leseraktion@mamo.de. Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Platzgründen zunächst nur Betriebe aus dem Verbreitungsgebiet der „MM“- Ausgabe Neckar-Bergstraße berücksichtigen können.

Bis Freitagabend haben uns aus dem Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe Mails und Kontaktdaten der folgenden Gaststätten mit Abholservice erreicht:

Döner Lounge: Hauptstraße 89, Edingen, Telefon 06203/863 93 71 oder 06203/863 93 72, Montag bis Samstag, 11 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 22 Uhr.

Neckarperle: Hauptstraße 449, Neckarhausen, 11.30 bis 20.30 Uhr, Telefon 06203/2181 oder WhatsApp an 0171/990 21 80. Kontakt per Mail: info@neckarperle.com; Lieferung nur in Edingen-Neckarhausen

Stella Leone: Hauptstraße 159, Seckenheim, Telefon 0621/48 22 80 20, mobil 0170/482 19 62 Mail: corinaoroboni@yahoo.de. „Auf Wunsch liefern wir auch.“

Gasthaus zum goldenen Engel: Seckenheimer Hauptstraße 86, Seckenheim, Telefon 0621/47 22 86, Geöffnet von 11 bis 15 Uhr.

La Piscina: Hauptstr: 356, Neckarhausen, Telefon: 06203/18 09 33, E-Mail: info@la-piscina.de, Lieferservice und Selbstabholung (zehn Prozent Rabatt) von 11 bis 20.30 Uhr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.03.2020