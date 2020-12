Wochenmärkte werden verlegt

Ludwigshafen.Die Wochenmärkte im Stadtteil Oggersheim und in der Gartenstadt werden über Weihnachten auf Donnerstag, 24. Dezember, vorgezogen. Das teilt der Veranstalter Lukom mit. Der Markt in Edigheim wird auf Mittwoch, 23. Dezember, verlegt. In Friesenheim und Mundenheim werden die Verkaufsstände vor den Feiertagen nur am Mittwoch aufgebaut. Die Märkte für Freitag und Samstag fallen aufgrund der Feiertage aus. Auf den Plätzen herrscht Maskenpflicht.

