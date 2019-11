Wohin mit dem vielen Laub?

Hans-Jürgen Emmerich

Bunt sind schon die Wälder – und das Laub türmt sich an allen Ecken und Enden. Aber wohin damit? Wer keinen eigenen Kompost hat, der muss die bunten Blätter in die Biotonne stecken, doch die ist im Herbst auch schnell voll. Die Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises (AVR) bietet deshalb auch an, Laub an ihren Umladestationen kostenlos anzuliefern,

...