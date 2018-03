Wohnen in Hammonds

Anzeige

In Mannheim konzentriert sich die Entwicklung auf die militärischen Konversionsflächen. Schon als der gültige Flächennutzungsplan im Jahr 2006 beschlossen wurde, war klar, dass diese riesigen Areale in den folgenden Jahren frei würden. Das schlägt sich jetzt im Vorentwurf zur Fortschreibung des Plans entsprechend nieder.

Von den insgesamt rund 103 Hektar potenzieller Wohnbaufläche in der gesamten Stadt liegen allein etwa 70 im Bereich Benjamin-Franklin-Village und 17 am Rand von Spinelli (beide Käfertal). Acht Hektar entfallen auf Hammonds in Seckenheim, wo darüber hinaus 1,7 Hektar als Grünfläche und 0,8 Hektar für Einzelhandel abgegrenzt wurden. Die Änderung des Flächennutzungsplans ist für dieses Areal bereits abgeschlossen. Für die Stem-Kaserne bei Suebenheim erfolgt demgegenüber keine Ausweisung im Flächennutzungsplan. Was mit diesen 6,5 Hektar geschehen soll, ist noch offen. Ähnlich verhält es sich mit 1,2 Hektar im Klettengewann, wo aktuell eine Sonderbaufläche für Handel dargestellt wird, die als solche aber nicht mehr benötigt werde, wie es im Vorentwurf heißt.

Für den Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld weist der Vorentwurf keine Flächen für ein mögliches Wachstum aus. agö