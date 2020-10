Nußloch.In Nußloch ist am Mittwochvormittag ein Wohnhaus in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, ist die Feuerwehr bereits vor Ort. Die Brandursache und ob es Verletzte gibt, war zunächst nicht bekannt. Derzeit ist die Kurpfalzstraße zwischen dem Kreisverkehr in der Walldorfer Straße und der Barlachstraße gesperrt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020