Wolfssichtung in Mosbach bestätigt

Mosbach.Das Umweltministerium Baden-Württemberg hat die Sichtung eines Wolfes im Neckar-Odenwald-Kreis bestätigt. Bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) waren am Wochenende sowohl von Wildtierbeauftragten und der Polizei als auch von Privatpersonen mehrere Meldungen über Wolfssichtungen und Wolfsspuren in der Nähe von Schwarzach, Binau, Neckargerach und Mosbach eingegangen. Wie das Umweltministerium mitteilte, liegen der FVA Videoaufzeichnungen vor sowie ein paar wenige Haare, die möglicherweise von einem Wolf stammen.

Zunächst war nicht klar, ob es sich bei dem Tier um einen Wolf oder einen Wolfshund handelt. In den sozialen Netzwerken kursierten bereits mehrere Fotos und ein Video. Von diesen mussten die Quellen ausfindig gemacht werden. Anschließend prüfte die FVA, ob die Qualität ausreicht, um einen Wolf zweifelsfrei identifizieren zu können. „Es gibt auch Wolfshunde, die einem Wolf zum Verwechseln ähnlich sehen“, sagte Micha Herdtfelder von der FVA.

Nun steht fest: Es handelt sich tatsächlich um einen Wolf. Das habe die Prüfung der Videos ergeben. In der Qualität von Wolfssichtungen wird zwischen Sichtungen der Kategorien C1 (verifizierte Sichtung) bis C3 (Verdachtssichtung) unterschieden. Für Eine C1-Sichtung sei mindestens ein scharfes Foto, aber besser noch eine DNA-Spur notwendig, wie das Umweltministerium auf Anfrage erklärt. Die sichergestellten Haare werden zur genetischen Analyse an das Senckenberg-Institut geschickt. Bis das Ergebnis feststeht, kann es aber drei bis vier Wochen dauern. Wo der Wolf sich derzeit aufhält oder ob er bereits weitergezogen ist, lasse sich nicht sagen.

Der Neckar-Odenwald-Kreis liegt außerhalb der sogenannten „Förderkulisse Wolfsprävention“, in der es seit über einem Jahr regelmäßig Wolfsnachweise und auch Nutztierrisse gegeben hat. Nutztierhalterinnen und -halter, die jetzt ihren Herdenschutz optimieren wollen, können bei der FVA die kurzfristige Ausleihe von Zaunsets beantragen. Außerdem bittet das Umweltministerium, Wolfsbeobachtungen umgehend der FVA (0761/4018-274) zu melden. Bei Sichtungen von Wölfen zusammen mit eigenen Hunden sollten diese an die Leine genommen werden. Wölfe sollten auf keinen Fall angelockt oder gar angefüttert werden.

Der Wolf ist seit 1990 eine in Deutschland streng geschützte Tierart. Lange Zeit waren Wölfe in Deutschland ausgerottet, im Jahr 2000 wurden in Sachsen die ersten Wolfswelpen in Freiheit geboren. Langsam erobert sich der Wolf sein Territorium zurück.

Bei dem Tier handelt es sich nicht um die erste Wolfssichtung im Odenwald. Bereits im September 2017 hatte ein Gebietsbetreuer des Naturschutzbundes (Nabu) einen Wolf etwa 30 Kilometer entfernt bei Wald-Michelbach gesehen. Er konnte mehrere Fotos von ihm schießen. (kako/mer/mad)

> Verhaltenshinweise beim Zusammentreffen von Mensch und Wolf

> Hinweise für Nutztierhalter

> Allgemeine Informationen: Der Wolf in Baden-Württemberg