Worms: Einsatzkräfte finden Leiche nach Wohnungsbrand

Worms.Bei einem Wohnungsbrand in Worms ist am Freitagmorgen eine Person ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurden die Beamten gegen 10.15 Uhr in den Friedrichsweg gerufen, wo die Dachwohnung in Vollbrand stand. Vier der sechs unter der Adresse gemeldeten Bewohner hatten ihre Wohnungen eigenständig verlassen, als sie den Brandgeruch bemerkten, und die Feuerwehr alarmiert. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden.

Als das Feuer gelöscht war, fanden die Einsatzkräfte die Leiche eines Mannes. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Verstorbenen vermutlich um den 65-jährigen Bewohner. Seine Frau war zum Zeitpunkt des Brandes unterwegs und konnte telefonisch erreicht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer war augenscheinlich im Bereich der Küche ausgebrochen.

Die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache dauern an. Das Mehrfamilienhaus ist durch den Brand- und Löschwasserschaden nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden dürfte sich laut Polizei im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich bewegen.