Zählerstände bald durchgeben

Die Ilvesheimer Verwaltung bittet die Bürger, bis Donnerstag, 26. November, die Stände ihrer Wasserzähler durchzugeben. In den vergangenen Wochen wurden entsprechende Karten verschickt. Die Zählerstände können auf verschiedenen Wegen übermittelt geben – einmal durch Abscannen des QR-Codes und Eingabe der Daten im Online-Portal, die Rücksendung der ausgefüllten Karte per Post an den Dienstleister, das Einwerfen der Karte in den Rathausbriefkasten oder in die Wahlurne im Windfang des Rathauses. Auch eine Übermittlung per Fax (0681/587-5011) oder über das Internetportal bei „Onlineerfassung der Zählerstände“ ist möglich. Dabei muss das auf der Karte vermerkte persönliche Kennwort angegeben werden. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.11.2020