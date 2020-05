Zahl „aktiver Fälle“ sinkt

948 Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus, also einer mehr als am Vortag: Das sind die Zahlen, die das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in seinem Faktenblatt herausgibt. Wegen der niedrigen Fallzahlen verschickt die Behörde die nach Kommunen aufgeschlüsselten Zahlen mittlerweile nur noch zweimal pro Woche.

Soweit es das Ladenburger Johanniter-Haus am Waldpark betrifft, hat sich dort bei den Infektionszahlen nichts verändert: Nach wie vor sind acht Mitarbeiter und 14 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Stand Dienstagnachmittag ist nun allerdings ein weiterer Bewohner ins Krankenhaus gekommen. Am Vortag ließ die Einrichtung sämtliche Bewohner erneut testen, am Dienstag war dann der Großteil der Mitarbeiter an der Reihe, wie Johanniter-Pressesprecherin Regina Doerr mitteilt: „Die Ergebnisse erwarten wir in den nächsten Tagen.“ Im Hinblick auf eine andere Zahl vermeldet das Gesundheitsamt wieder einen Rückgang und setzt damit eine Tendenz fort, die sich seit mehreren Tagen bemerkbar macht: Die „aktiven“ Fälle gehen nämlich zurück und haben mittlerweile einen Tiefstand von 61 erreicht. Weitere Informationen rund um das Coronavirus gibt die Behörde telefonisch unter 06221/ 522 18 81. Sie ist von 7.30 bis 19 Uhr zu erreichen. stk

