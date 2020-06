Zahl der Fälle bleibt unverändert

Die Corona-Zahlen im Rhein-Neckar-Kreis bleiben weiterhin konstant. Das zeigen die am Freitag vom Landratsamt veröffentlichten Zahlen. Weiterhin gibt es 977 bestätigte Infektionen, genau so viele wie am Donnerstag. Dennoch ist zwischen Donnerstag und Freitag ein weiterer Fall hinzu gekommen. Die Zahl bleibt allerdings bei 977, da ein bestätigter Fall gelöscht wurde.

Es handelt sich um

...