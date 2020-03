Zahl der Fälle steigt auf 591

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt es im Rhein-Neckar-Kreis drei weitere Todesfälle. Nach Angaben des Landratsamts vom Dienstag starben ein Mann und eine Frau im Alter von jeweils mehr als 80 Jahren sowie ein weiterer Mann, dessen Alter die Behörde mit über 70 Jahren angibt. Die Zahl der Toten erhöhte sich damit im Landkreis auf zehn. Insgesamt hatten sich bis Dienstag 591 Einwohner mit dem Virus angesteckt. 179 darunter gelten als genesen.

In Edingen-Neckarhausen gab es bis Dienstag 16 bestätigte Infektionen, acht davon sind ausgestanden. Acht Corona-Fälle meldet die Behörde für die Gemeinde Heddesheim (zwei Genesene), 15 für Hirschberg (drei Genesene) und sechs für Ilvesheim (drei Genesene). Auf acht Infizierte summierte sich die Zahl bis Dienstag in Ladenburg, zwei Personen gelten wieder als gesund. In Schriesheim wurden bislang 14 Bürger positiv auf das Virus getestet, vier davon sind bereits genesen. agö

