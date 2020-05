Zahl der Infizierten sinkt stark

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Rhein-Neckar-Kreis ist erneut deutlich gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landratsamtes hervor, die täglich veröffentlicht werden. Am Dienstag galten 30 Menschen als infiziert. Am Montag waren es noch 45 gewesen. Eine neue Infektion kam von Montag auf Dienstag hinzu, sodass sich die Gesamtzahl der Fälle nun auf 957 beläuft.

Als genesen galten am Dienstagmittag 889 Menschen, das sind 16 mehr als am Vortag. 38 Menschen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Fallzahlen zu den einzelnen Gemeinden veröffentlicht das Landratsamt nur noch zwei Mal in der Woche, das nächste Mal voraussichtlich diesen Mittwoch.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises ist auch für die Stadt Heidelberg zuständig. Dort wurde zwischen Montag und Dienstag kein neuer Fall bekannt. Die Gesamtzahl der Infektionen beläuft sich auf 307, 293 Menschen sind wieder gesund. Sieben mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind in Heidelberg gestorben. Aktuell infiziert sind ebenfalls sieben Menschen. tge

