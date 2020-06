Zahl der Infizierten sinkt weiter

Im Rhein-Neckar-Kreis sind immer weniger Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das zeigen die neuesten Zahlen des Landratsamtes. Demnach trugen am Mittwoch noch 13 Menschen das Virus in sich. Am Dienstag waren es noch 16 gewesen. Da die Behörde die aktuellen Zahlen nur noch an Werktagen veröffentlicht, liegen für den Donnerstag derzeit keine Angaben vor. Die Gesamtzahl der Fälle blieb am Mittwoch bei 970. Dies ist ein seit Sonntag unveränderter Wert.

Indes stieg aber die Zahl der Genesenen weiter, was den Rückgang an akut Infizierten erklärt. Am Virus gestorben sind bislang 40 Menschen. Mit Fragen rund um das Coronavirus können sich Bürger an die Hotline beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises wenden. Diese ist unter der Telefonnummer 06221/522 18 81 täglich in der Zeit von 8 bis 16 Uhr zu erreichen. tge

