Zahl der Infizierten steigt weiter

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Rhein-Neckar-Kreis ist um acht Personen gestiegen, wie das Landratsamt am Freitagnachmittag mitteilte. Demnach gibt es 33 Fälle im Landkreis und 13 (plus 4) in der Stadt Heidelberg, Die Zahl der ermittelten Kontaktpersonen der Kategorie 1 (Personen, die länger als 15 Minuten Kontakt zu einem Infizierten hatten) stieg im Kreis um 60 und in der Stadt um 34 Personen auf zusammen 481 an. In Quarantäne befanden sich am Freitag 527 Personen im Landkreis und in der Stadt Heidelberg, 106 Menschen mehr als am Donnerstag.

Bei Fragen zum Coronavirus (Covid-19) stehen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes unter Telefon 06221/522 18 81 täglich von 7.30 bis 19 Uhr zur Verfügung. Die Info-Hotline des Landesgesundheitsamts ist unter der Rufnummer 0711/90 43 95 55 montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr erreichbar. hje

