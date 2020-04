Zahl steigt erneut leicht

Die Zahl der Corona-Infizierten im Rhein-Neckar-Kreis steigt weiter leicht an. Wie das Landratsamt in Heidelberg mitteilte, wurden Stand Mittwoch 824 Menschen positiv auf das Virus getestet, 13 mehr als am Dienstag. Das entspricht einem Anstieg um 1,6 Prozent. Gleichzeitig ist aber auch die Zahl der Genesenen gewachsen, nämlich um 27 auf 582. Damit sind rund 70 Prozent der Infizierten bereits wieder gesund. Die Zahl der verstorbenen Personen mit Corona ist kreisweit unverändert bei 19 geblieben.

In den Städten und Gemeinden der Region ist die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Personen weitgehen stabil. In Edingen-Neckarhausen gibt es allerdings wiederum zwei neue Fälle, wie bereits am Vortag. Dort sind dem Gesundheitsamt inzwischen 25 Infizierte bekannt, 15 von ihnen gelten als genesen.

Aus Weinheim wird eine Zunahme der Fälle um fünf auf 122 gemeldet. In der Stadt Heidelberg gibt es wie am Vortag 273 Infizierte. Die Zahl der Genesenen ist dort nach Angaben der Behörde auf 173 gestiegen. In Quarantäne befinden sich noch 587 Menschen im Landkreis und 187 in der Stadt Heidelberg. Infizierte (davon genesen):

Edingen-Neckarhausen: 25 (15)

Heddesheim: 20 (13)

Hirschberg: 22 (16)

Ilvesheim: 10 (7)

Ladenburg: 12 (8)

Schriesheim: 19 (15)

Weinheim: 122 (83) hje

